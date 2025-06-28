سيراليون على أعتاب اكتشافات نفطية جديدة

أطلقت دولة سيراليون مؤخرا مسحا بحريا ثلاثي الأبعاد للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، من أجل اكتشافات جديدة في مجالات النفط والغاز.

وقال مسؤول كبير يوم الخميس الماضي، إن الحكومة ستنظر في نتائج المسح الجديد قبل أن تفتح مجال تراخيص التنقيب أمام الشركات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال المدير العام لمديرية النفط في سيراليون مودي مانساراي إن بلاده حاليا تعمل على معالجة البيانات من خلال التعاون مع مجموعة من الشركاء، وتتمنّى أن يكون لها ما تعرضه في الأسواق بحلول أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وأوضح مانساراي أن الحكومة قد تطرح ما يصل إلى 60 رقعة بحرية ضمن جولتها السادسة لمنح تراخيص التنقيب، بعد أن اختتمت الجولة السابقة في عام 2023، لكنّه أشار إلى أن الرقع الجديدة لن تشمل على الأرجح المناطق البحرية فائقة العمق، التي تُتاح عادةً من خلال مفاوضات مباشرة.

وتقدّر سيراليون احتياطاتها القابلة للاستخراج من النفط والغاز بنحو 30 مليار برميل مكافئ نفطي بحسب مانساراي، من ضمنها حقل "فيغا" الضخم الذي حددته شركة أناداركو، وقدّرت احتياطه بنحو 3 مليارات من النفط القابل للاستخراج.

موقع للنفط

وتقع سيراليون على طول ساحل المحيط الأطلسي، وبين دول المنطقة المنتجة للنفط، مثل كوت ديفوار من الجنوب، والسنغال من الشمال.

وتسعى الحكومة السياسية إلى أن تشهد البلاد إلى نقلة نوعية في إنتاج النفط والغاز لإنعاش الاقتصاد، والقضاء على مظاهر الفقر الذي ينتشر بشكل كبير في مناطق واسعة من البلاد.

وقال المدير العام لمديرية النفط إن عددا من الشركات العالمية، مثل شل وبتروبراس ومورفي أويل، قامت في الأشهر 18 الماضية بشراء بعض البيانات المرخّصة التابعة للحكومة.

وأضاف مدير النفط إنه على قناعة تامة بأن بلاده على أعتاب تحول كبير، وستكون واحدة من الدول الناجحة في الفترة القادمة.