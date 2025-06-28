ديرمر يزور واشنطن الاثنين وتفاؤل ترامب بإنهاء الحرب يفاجئ إسرائيل

من المخطط أن يزور وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر واشنطن قريبا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإيران، ولتنسيق زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، في حين كررت عائلات الأسرى بغزة مطالبها بصفقة.

وأفاد موقع والا الإسرائيلي بأن ديرمر سيزور واشنطن الاثنين المقبل، كما نقل عن مسؤول أميركي أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن من المتوقع أن تجري في النصف الثاني من يوليو/تموز المقبل.

وتأتي زيارة ديرمر لواشنطن بينما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب -خلال مؤتمر صحفي الجمعة- عن اعتقاده إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الأسبوع المقبل، علما أن بلاده تقدم دعما مطلقا لتل أبيب.

تفاجؤ إسرائيلي

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "لا نفهم تفاؤل ترامب بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل".

وأضاف المسؤولون للصحيفة أن إسرائيل فوجئت بتصريح ترامب، إذ لم تبلَّغ مسبقا بأي تغيير أو تقدم يبرر الموقف.

وأكدوا أنه لا توجد مؤشرات على مرونة أو تغير في موقفي حركة حماس ونتنياهو بشأن إنهاء الحرب.

مطالبة بإنهاء الحرب

في الأثناء، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ترامب بالعمل على وقف الحرب وإعادة المحتجزين، وذلك خلال مظاهرات دعوا إليها سابقا في القدس المحتلة وتل أبيب.

وقالت إن وقف الحرب مصلحة إسرائيلية، "فإما إنهاؤها أو الغرق في وحل غزة"، مشيرة إلى أن ما فعلته إسرائيل في إيران لن يتحول إلى نصر دون إعادة المحتجزين.

وشددت عائلات المحتجزين على أن إعادة من وصفوهم بـ"الرهائن" هي الانتصار الصحيح، وأفادت بأن "الحرب ربما بدأت كحرب مشروعة، ولكنها اليوم تحولت لحرب بدوافع سياسية".

التزام أميركي

على صعيد متصل، أفادت هيئة عائلات الأسرى -في وقت سابق اليوم- بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد خلال لقائه ممثلين عنهم أن الانتصار في غزة لن يتحقق إلا بعودة المحتجزين.

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وأضافت أن روبيو أعرب عن التزام الإدارة الأميركية ببذل الجهود لإعادة الأسرى الإسرائيليين. وشددت العائلات على ضرورة إنجاز صفقة شاملة لإعادة الأسرى دفعة واحدة.

كما قالت والدة ضابط إسرائيلي إن هناك شهادات لجنود احتياط تؤكد وجود حالة عصيان ورفض للذهاب إلى قطاع غزة.

وأضافت -في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية- أن الجنود أصبحوا لا يعرفون سبب وجودهم في القطاع، ويخشون أن تؤدي عملياتهم إلى مقتل الأسرى.