خبير عسكري: المقاومة في غزة تتفوق وتربك جيش الاحتلال

قال الأكاديمي والخبير العسكري والإستراتيجي، أحمد الشريفي إن الميدان في قطاع غزة بات مفتوحا، وإن الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يواجه ضغطا شديدا بسبب استهداف المقاومة الفلسطينية لجنوده وآلياته المتوغلة.

ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عدة عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق، أن مقاتليها شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، استهدفوا 4 حفّارات هندسية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن عدة عمليات ضد الاحتلال في أماكن متفرقة من القطاع.

وأكد الشريفي -في تحليل للمشهد العسكري في غزة- أن المقاومة استطاعت أن تتفوق في الميدان وتربك جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنها تقاتل بسلاح بسيط، مشيرا إلى أن الخلل في الأهداف التي وضعتها إسرائيل ينعكس على جيشها وعلى ميدانها السياسي والداخلي.

وعن سبب تركيز المقاومة في عملياتها على منطقة خان يونس، أوضح الشريفي أن هناك رغبة لدى المقاومة في توسيع عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي تركز على استهداف القوة الإسرائيلية الراجلة عبر استخدام قذائف الهاون والقوة المدرعة عبر استخدام قذيفة "الياسين 105″، التي قال إنها مطورة عن قذيفة "آر بي جي".

ورأى الخبير العسكري والإستراتيجي أن المرحلة المقبلة قد تشهد متغيرا جديدا، فإما أن يتبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) "خيارات جديدة أو قد يرتفع منسوب الضغط الجماهيري عليه من أجل إيقاف الحرب والقبول بتسوية سياسية تمهيدا لانطلاق معادلة جديدة"، مرجحا أن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية بشكل مباشر أو بطلب من نتنياهو نفسه.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعرب -خلال مؤتمر صحفي الجمعة- عن اعتقاده إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية خلال الأسبوع المقبل.

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ترامب بالعمل على وقف الحرب وإعادة المحتجزين، وذلك خلال مظاهرات دعوا إليها سابقا في القدس المحتلة وتل أبيب.