حماس: المجاعة وسوء التغذية يفتكان بأطفال غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت إن المجاعة وسوء التغذية يفتكان بأطفال قطاع غزة، وسط الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك عقب إعلان حكومة غزة ارتفاع عدد وفيات الأطفال جراء سوء التغذية إلى 66 حالة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب إغلاق المعابر وتشديد الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال الحليب.

وأضافت الحركة في بيان أن "المجاعة وسوء التغذية يفتكان بأطفال غزة، وعلى العالم التحرك الفوري والعاجل لوقف جريمة التجويع الإسرائيلية المستمرة".

وأوضحت أن "أكثر من 66 طفلا في قطاع غزة فقدوا حياتهم بسبب مضاعفات سوء التغذية والمجاعة الناتجة عن الحصار المطبق وسياسة التجويع الممنهج التي تفرضها حكومة مجرم الحرب (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين) نتنياهو على قطاع غزة".

وأكدت أن "هذه الجرائم الوحشية واستهداف الأطفال الأبرياء والمدنيين العزل بالتجويع والقصف والمجازر تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولكل القيم والأعراف الإنسانية".

ولفتت إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشي ترتكب هذه الجرائم وهي تدرك أنها محمية من المساءلة بفضل الغطاء الذي توفره الإدارة الأميركية الشريكة في هذه الانتهاكات".

إنهاء حرب الإبادة

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى "بذل كل الجهود الممكنة لوقف هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة التي تمعن حكومة نتنياهو في تعميقها".

كما طالبت "بإنهاء حرب الإبادة، وكسر الحصار، والسماح بإدخال جميع المساعدات والمستلزمات الضرورية للحياة في غزة".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعلن أمس الجمعة أن نحو 112 طفلا فلسطينيا يدخلون المستشفيات في قطاع غزة يوميا لتلقي العلاج من سوء التغذية منذ بداية العام الجاري جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.

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وتغلق إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، في حين يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.