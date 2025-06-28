جيش الاحتلال يلقي منشورات في غزة تتضمن آيات قرآنية

نثر الجيش الإسرائيلي -اليوم السبت- منشورات في قطاع غزة تتضمن آيات قرآنية تشير إلى طوفان سيدنا نوح عليه السلام.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نثر منشورات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة، تربط الطوفان الذي أخذ المشركين إبان عهد النبي نوح بعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث إن "تقارير من غزة تفيد بنشر الجيش الإسرائيلي منشورات في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة".

وأضافت أن المنشورات تضمنت الآية القرآنية "فأخذهم الطوفان وهم ظالمون" [سورة العنكبوت، من الآية 14]، في إشارة إلى قصة الطوفان المذكورة في القرآن، وإلى "طوفان الأقصى"، وهو الاسم الذي أطلقته حماس على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على حد قولها.

الاحتلال يلقي منشورات على ساكني خانيونس كتب عليها جزء من الآية القرآنية "فأخذهم الطوفان وهم ظالمون"#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/JKwdOTZJ5C — الجزيرة سوريا (@AJSyriaNowN) December 7, 2023

ولم توضح الهيئة المقصد من نثر تلك المنشورات التي جاءت في وقت تحدث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل.

موقف نتنياهو

وأبدى مسؤولون إسرائيليون، السبت، استغرابهم من تصريحات ترامب، مؤكدين أنه لا مؤشرات على تغير بمواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلت عنهم صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة، كما تقول المعارضة الإسرائيلية.

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وخلّفت الإبادة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح في قطاع غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم أطفال.