القسام تكشف في تسجيل تفاصيل كمين بجباليا نهاية العام الماضي

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) – مشاهد قالت إنها توثق الاشتباك مع قوة إسرائيلية من المسافة صفر شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة خلال معركة المخيم الثالثة بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2024.

ووثقت المشاهد أيضا لحظة إخلاء الاحتلال الإسرائيلي للقتلى والمصابين من طائرة إسرائيلية تم إسقاطها.

وتضمنت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- تفاصيل العملية التي نفذتها كتائب القسام، حيث تم رصد الهدف وإلقاء قنبلتين والاشتباك مع جنود الاحتلال من المسافة صفر.

ووثقت كاميرا القسام تقدم الآليات الإسرائيلية لإجلاء المصابين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

ويظهر مقطع الفيديو أن مقاتلي القسام عادوا إلى قواعدهم بسلام بعد تنفيذ عمليتهم ضد القوة الإسرائيلية في جباليا.

وتواصل كتائب القسام بث مشاهد عن العمليات التي نفذتها ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث أطلقت سلسلة عمليات وكمائن في مناطق عدة بغزة، ومنها كمائن "حجارة داود" التي استهدفت القوات والآليات الإسرائيلية في قطاع غزة.