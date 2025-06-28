الاحتلال يواصل اقتحام مدن الضفة ويدمر منازل بجنين

أصيب فلسطينيان اثنان واعتقل آخرون -اليوم السبت- خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية، بينها جنين ونابلس والخليل.

وقالت مصادر للجزيرة إن جرافات الاحتلال دمرت عددا من المنازل في مدينة جنين، واعتقلت عددا من الفلسطينيين في قرى عوريف وبيتا وعصيرة القبلية ومادما وزاواتا المحيطة بالمدينة.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح على فلسطيني، واحتجزت آخرين، في عمليات دهم واسعة شنتها بالحي الشرقي بجنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقي برفقة جرافة عسكرية، وداهمت منازل، واحتجزت عددا من المواطنين واستجوبتهم، وسط تدمير واسع للممتلكات.

كما دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في منطقة البيادر في مدينة جنين، ونشرت فرق المشاة في شارع نابلس.

ويدخل عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يومه الـ159، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، حيث وصل عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 40 شهيدا، وعشرات المصابين والمعتقلين.

وفي بلدة دورا في الخليل جنوب الضفة الغربية، دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شبانا فلسطينيين في نابلس، عقب اقتحامها المدينة الليلة الماضية.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.