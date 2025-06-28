إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية

أعادت إيران، اليوم السبت، فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصا في طهران.

يأتي ذلك بعد مرور 5 أيام على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وكانت إيران أغلقت مجالها الجوي بشكل تام يوم 13 يونيو/حزيران بعدما تعرضت لهجوم غير مسبوق من إسرائيل.

الأربعاء، استؤنفت الرحلات بشكل تدريجي، ولكنها اقتصرت على شرق البلاد في حين ظلت معلقة في بقية المناطق، وخصوصا في العاصمة طهران حيث لا يزال مطاراها مغلقين.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل مجيد اخوان، السبت، إن "المجال الجوي فوق وسط وغرب البلاد أعيد فتحه حاليا، ولكن فقط للرحلات الدولية".

ولم يتم إعلان أي موعد لاستئناف كامل لحركة الملاحة الجوية في البلاد.

ونقلت وكالة نور نيوز الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران أعادت فتح مجالها الجوي في وسط وغرب البلاد أمام الرحلات الجوية الدولية العابرة.