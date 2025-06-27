نتنياهو يبحث الحرب بغزة وسط ضغوط داخلية ودولية لوقفها

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– عقد جلسة أمنية مصغرة لمناقشة قضية الحرب في غزة وجهود استعادة الأسرى في قطاع غزة.

وذكرت أنه من المتوقع أيضا أن يعقد نتنياهو جلسة إضافية غدا الأحد، لبحث الموضوع ذاته.

وأضافت الهيئة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن ضغوطا من الوسطاء تمارس للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المستقبل القريب.

كما نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل مستعدة للمفاوضات غير المباشرة، لكن يجب أن تكون في إطار مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قبل إرسال وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وبشأن طبيعة العوائق التي ما زالت تحول دون الوصول إلى اتفاق في قطاع غزة، قالت هيئة البث إن الخلاف بين إسرائيل وحماس ما زال متعلقا بمسألة وقف الحرب.

نتنياهو يزور واشنطن

وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيزور واشنطن الاثنين المقبل لبحث الملف الإيراني وحرب غزة، في حين من المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن خلال النصف الثاني من شهر يوليو/تموز المقبل.

وبدوره، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن إيران تلقت ضربة موجعة "وهناك احتمال أن يسهم الهجوم عليها في تحقيق أهدافنا بغزة".

وأضاف "سنصل قريبا جدا للخطوط التي حددناها للمرحلة الحالية من عملية عربات غدعون بغزة، وسنواصل العمل بحزم لتحقيق هدفي العملية العسكرية بإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلت عن مصادر سياسية قولها إن هناك ضغطا شديدا من الرئيس الأميركي على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب على غزة.

وقالت الصحيفة إن هذا الضغط بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.

إعلان

وفي هذا السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن إنهاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت جزءا من تحرك واسع لإنهاء الحرب في غزة.

وقال المصدر المقرب من نتنياهو إن طلب ترامب إنهاء محاكمة رئيس الوزراء هو لإعداد الرأي العام لاحتمال منحه عفوا.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأميركي لم تنشر عبثا، بل كانت جزءا من محاولة دبلوماسية شاملة يشارك فيها أيضا فاعلون دوليون آخرون.

وكان الرئيس الأميركي قد قال عبر حسابه في تروث سوشيال إنه يجب إلغاء محاكمة نتنياهو فورا أو منحه عفوا.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل، والآن ستكون هي من تنقذ نتنياهو.

ضغوط من العائلات

في غضون ذلك، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى مشاركة واسعة في مظاهرة ستقام غدا تحت شعار "نعيد المختطفين وننهي الحرب".

وأفادت الهيئة بأن الوقت الحالي هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق شامل، ينهي الحرب ويضمن عودة الأسرى؛ مشيرة إلى أن عصر الصفقات الجزئية قد انتهى، وأن المطلوب إعادة الجميع دفعة واحدة.

وذكرت أن التوصل إلى اتفاق متكامل سيحقق ما وصفته بانتصار إسرائيل الحقيقي.

وفي الجانب الآخر، أبدت حركة حماس مرارا استعدادها لعقد صفقة، تطلق بموجبها الأسرى مع وقف إطلاق نار دائم وانسحاب الاحتلال من غزة، لكن نتنياهو وضع عراقيل عدة، منها مطالبته بنزع سلاح الحركة، وألّا يكون لها أي دور في القطاع مستقبلا.

ويتعرض نتنياهو للضغوط الإسرائيلية، لا سيما من عائلات الأسرى وزعماء المعارضة، وسط اتهاماته بإفشال إبرام صفقة، وإصراره على مواصلة الحرب "لأغراض تتعلق بمصالحه ومستقبله السياسي".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، حرب إبادة في غزة، خلفت نحو 188 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة متفاقمة.