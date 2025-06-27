مواجهات مع مستوطنين في نابلس واقتحامات جديدة بكفر مالك

اندلعت فجر اليوم الجمعة مواجهات بين شبان فلسطينيين ومستوطنين في محيط قبر يوسف بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد اقتحامهم المنطقة، دون معلومات عن إصابات.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المستوطنين اعتدوا على منازل فلسطينيين في نابلس، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز عورتا.

كما اقتحم مستوطنون شارع القدس وشارع روجيب شرق مدينة نابلس تحت حراسة كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويقع قبر يوسف في الطرف الشرقي من نابلس الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ويعتبره اليهود مقاما مقدسا منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967.

لحظة اعتداء المستوطنين على المنازل خلال اقتحام المنطقة الشرقية في مدينة نابلس pic.twitter.com/saKi6kUw21 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 27, 2025

تحويل منزل لثكنة

وشرق قلقيلية، أفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة عزون منذ ساعات الليل وحولت أحد المنازل لثكنة عسكرية.

والليلة الماضية، اقتحم جيش الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، وتمركزت في محيط المنازل التي تعرض لهجوم من المستوطنين الأربعاء، قبل أن تنسحب من المكان.

وأسفر هجوم المستوطنين على قرية كفر مالك الأربعاء عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين برصاص المستوطنين وقوات الاحتلال، بحسب وزارة الصحة، إضافة إلى إحراق منازل ومركبات.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألفا و500، وفق مصادر فلسطينية.