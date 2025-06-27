مصادر إسرائيلية تتحدث عن قتال صعب وإجلاء جنود جرحى بخان يونس

أفادت مصادر إسرائيلية بإجلاء جنود جرحى الليلة جراء "حدث أمني صعب" في خان يونس، وسط أنباء عن كمين جديد تعرضت له قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، في حين تعرضت مناطق عدة في قطاع غزة لغارات جديدة.

وتحدّث موقع حدشوت حموت عن قتال صعب في خان يونس، وقال إن الطائرات الحربية تدخلت في منطقة تعمل فيها قوة من وحدة الهندسة، وسط محاولات متكررة لهبوط الطائرات المروحية المخصصة لإخلاء المصابين.

كما أفادت منصات للمستوطنين بوقوع حدث أمني صعب، مشيرة إلى أن مروحيات عسكرية أجلت جنودا مصابين إلى مستشفيات إسرائيلية.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الحدث الأمني في جنوب قطاع غزة يخضع للرقابة العسكرية.

وبالتزامن مع تواتر الأنباء عن الحدث الأمني، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار من مسيّرات ودبابات شمال غرب مدينة خان يونس.

وكان ضباط و6 جنود إسرائيليين قتلوا الثلاثاء الماضي في كمين بخان يونس تبنته كتائب القسام.

وقتل عدد من الجنود حرقا بعد أن ألقى مقاتل من القسام عبوة ناسفة داخل مدرعة، وأثار الكمين دعوات في إسرائيل إلى وقف الحرب على غزة.

طفل أصيب جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات بالقرب من مركز المساعدات الأمريكية محيط نتساريم وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/4Ch1cgbaNf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 26, 2025

غارات مستمرة

في غضون ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الجمعة غارات على مناطق عدة بقطاع غزة واستهدف مجددا المجوعين الساعين للحصول على المساعدات.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في محيط ما يعرف بمحور نتساريم وسط القطاع.

وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع قصف مدفعي استهدف مناطق تقع شرقي مدينة غزة.

كما نفذت الطائرات الإسرائيلية غارة على منطقة جباليا شمالي القطاع.

وفي جنوب القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارات على منازل وسط مدينة خان يونس.

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وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت بأن 71 فلسطينيا استشهدوا أمس الخميس، بينهم 7 قرب مراكز توزيع المساعدات.

وتوزع الشهداء على مناطق، بينها خان يونس ورفح في الجنوب، ودير البلح بالوسط، ومدينة غزة وجباليا في الشمال.