كوريا الجنوبية تعتقل 6 أميركيين حاولوا إرسال أموال وأرز إلى الشمالية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية اعتقال 6 أميركيين، اليوم الجمعة، لمحاولتهم إرسال 1600 زجاجة بلاستيكية مليئة بالأرز وأوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي وأناجيل إلى كوريا الشمالية عن طريق البحر.

وحسب ضابط شرطة في سول -رفض ذكر اسمه- "حاول الأميركيون إلقاء الزجاجات في البحر من جزيرة جوانجهوا التي تقع على خط المواجهة، حتى يمكن الانطلاق نحو شواطئ كوريا الشمالية، بقوة موجات المد".

وأوضح المسؤول بقسم شرطة كانغهوا في إنتشون لوكالة رويترز أن المجموعة حاولت تعويم العبوات في البحر عند جزيرة حدودية غربي العاصمة سول بالقرب من كوريا الشمالية المعزولة قبل أن ترصدها دورية عسكرية.

وأضاف أن الأميركيين الستة يشتبه أنهم انتهكوا قانون الكوارث والسلامة في البلاد من خلال أفعالهم بمنطقة صُنفت في الآونة الأخيرة على أنها "منطقة خطر"، تُحظر فيها الأنشطة التي يعدها المسؤولون ضارة بالسكان.

وقال المسؤول "نجري معهم تحقيقات من خلال مترجم، وسنقرر بعد 48 ساعة ما إذا كنا سنطلق سراحهم أم لا".

ولم يكشف ضابطا الشرطة عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك ما إذا كان الأميركيون الستة قاموا بمحاولات سابقة لإرسال زجاجات باتجاه كوريا الشمالية.

يشار إلى أن النشطاء الذين يطلقون زجاجات بلاستيكية أو بالونات تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود، منذ فترة طويلة تسببوا بتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وأعربت كوريا الشمالية عن غضبها من حملات إطلاق البالونات، وردت من جانبها بإطلاق بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية، بما في ذلك اثنان على الأقل هبطا في المجمع الرئاسي بسول العام الماضي.

يشار إلى أن شبه الجزيرة الكورية تشهد توترات بسبب المناورات الحربية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تنظر إليها كوريا الشمالية على أنها تهدف لتغيير نظامها وترد باختبار صواريخ باليستية وبتعزيز قدرتها النووية.