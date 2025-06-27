60 شهيدا في غزة والمجازر تستهدف أطفالا ومجوّعين

وثقت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد ما لا يقل عن 60 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الجمعة، منهم أطفال ونساء نازحون، وآخرون كانوا ينتظرون المساعدات.

ففي منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين، منهم طفلان وسيدة، جراء قصف استهدف مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي نازحين في المنطقة.

وأظهرت مشاهد خاصة للجزيرة اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي، ووثقت محاولات فرق الدفاع المدني إخماد النيران المندلعة من القصف، وانتشال جثامين الشهداء التي التهمتها النيران.

وفي مشهد مروع، حمل فلسطيني جثمان ابنته الصغيرة وقد تشوه تماما لمّا التهمته النيران.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة في القطاع وصول 72 شهيدا و174 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة -في تقريرها اليومي- إن هذا يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 56 ألفا و331 شهيدا و132 ألفا و632 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

شهداء المساعدات

من ناحية أخرى، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح، وفقا لمصادر بمستشفى الكويت الميداني.

وفي المجمل، استشهد في قطاع غزة اليوم 10 من منتظري المساعدات، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية.

ومنهم 3 شهداء في قصف على مجموعة من منتظري المساعدات قرب دوار النابلسي جنوب غربي مدينة غزة، وشهيد آخر في استهداف إسرائيلي تجمعات المواطنين على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

وقد اعترف ضباط وجنود إسرائيليون بتلقي أوامر مباشرة من قادتهم بإطلاق النار على الفلسطينيين العزل قرب مراكز المساعدات وفق شهادات نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الجمعة.

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ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد استشهد منذ أواخر مايو/أيار الماضي 549 شخصا وأصيب أكثر من 4 آلاف بنيران جيش الاحتلال قرب مراكز المساعدات التي تديرها ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" وهي مشروع أميركي إسرائيلي أدانته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة باعتباره أداة لعسكرة المساعدات وتهجير الغزيين وإذلالهم.