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سيول مفاجئة وأمطار تقتل 15 شخصا في باكستان

Commuters make their way through a flooded street following heavy rainfall in Hyderabad, in Sindh province on June 27, 2025. (Photo by Akram SHAHID / AFP)
أمطار غزيرة في حيدر آباد بإقليم السند الباكستاني (الفرنسية)
27/6/2025-|آخر تحديث: 17:56 (توقيت مكة)

أفادت هيئة إدارة الأزمات الباكستانية بمصرع 15 شخصا، إثر سيول وأمطار غزيرة تشهدها أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت هيئة إدارة الأزمات أن 10 أشخاص قضوا في إقليم البنجاب خلال الموجة الأولى من الأمطار الموسمية، كما تسببت السيول في مقتل 5 وفقدان 12 آخرين في مقاطعة وادي سوات شمال غرب باكستان.

وقال مسؤولون إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما جرفت مياه السيول أطفالا في نهر بشمال باكستان وقفز أقاربهم في المياه لمحاولة إنقاذهم اليوم الجمعة.

وقال شاه زاد محبوب المسؤول بالمنطقة إن العائلة كانت تتناول إفطارها في نزهة على ضفاف نهر سوات وكان الأطفال في المياه يلتقطون صورا عندما وقعت السيول المفاجئة.

وأضاف أن أقاربهم هرعوا إليهم، لكن السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية جرفتهم أيضا.

وقال مسؤول الإنقاذ شاه فهد إن سكانا محليين وأكثر من 80 عامل إنقاذ يبحثون عن ناجين.

وذكر مدير إدارة الكوارث الإقليمية الباكستانية عرفان علي كاثيا أن الأمطار ستتواصل حتى 1 يوليو/تموز المقبل، داعيا المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة.

المصدر: وكالات

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