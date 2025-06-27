سيول مفاجئة وأمطار تقتل 15 شخصا في باكستان

أفادت هيئة إدارة الأزمات الباكستانية بمصرع 15 شخصا، إثر سيول وأمطار غزيرة تشهدها أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت هيئة إدارة الأزمات أن 10 أشخاص قضوا في إقليم البنجاب خلال الموجة الأولى من الأمطار الموسمية، كما تسببت السيول في مقتل 5 وفقدان 12 آخرين في مقاطعة وادي سوات شمال غرب باكستان.

وقال مسؤولون إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما جرفت مياه السيول أطفالا في نهر بشمال باكستان وقفز أقاربهم في المياه لمحاولة إنقاذهم اليوم الجمعة.

More heartbreak 💔 Don’t look away! 🚨 Devastating flash floods in northwest Pakistan have claimed at least 18 lives, including dozens of tourists swept away by the rising Swat River. Seven bodies have been recovered so far, while 16 people remain missing – among them 13… pic.twitter.com/7LkGVkqpM6 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 27, 2025

وقال شاه زاد محبوب المسؤول بالمنطقة إن العائلة كانت تتناول إفطارها في نزهة على ضفاف نهر سوات وكان الأطفال في المياه يلتقطون صورا عندما وقعت السيول المفاجئة.

وأضاف أن أقاربهم هرعوا إليهم، لكن السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية جرفتهم أيضا.

وقال مسؤول الإنقاذ شاه فهد إن سكانا محليين وأكثر من 80 عامل إنقاذ يبحثون عن ناجين.

وذكر مدير إدارة الكوارث الإقليمية الباكستانية عرفان علي كاثيا أن الأمطار ستتواصل حتى 1 يوليو/تموز المقبل، داعيا المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة.