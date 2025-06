سيول مفاجئة وأمطار تقتل 15 شخصا في باكستان

أفادت هيئة إدارة الأزمات الباكستانية بمصرع 15 شخصا، إثر سيول وأمطار غزيرة تشهدها أنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضحت هيئة إدارة الأزمات أن 10 أشخاص قضوا في إقليم البنجاب خلال الموجة الأولى من الأمطار الموسمية، كما تسببت السيول في مقتل 5 وفقدان 12 آخرين في مقاطعة وادي سوات شمال غرب باكستان.

وقال مسؤولون إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما جرفت مياه السيول أطفالا في نهر بشمال باكستان وقفز أقاربهم في المياه لمحاولة إنقاذهم اليوم الجمعة.

More heartbreak 💔

Don’t look away!

🚨 Devastating flash floods in northwest Pakistan have claimed at least 18 lives, including dozens of tourists swept away by the rising Swat River.

Seven bodies have been recovered so far, while 16 people remain missing – among them 13… pic.twitter.com/7LkGVkqpM6

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 27, 2025