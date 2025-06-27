سفيرة أميركا لدى روسيا تغادر منصبها في ظل نقاش عن ضبط العلاقات بين البلدين

قالت السفارة الأميركية في موسكو اليوم الجمعة إن لين تريسي سفيرة الولايات المتحدة لدى روسيا ستغادر العاصمة الروسية، مشيرة إلى أنها "خدمت خلال واحدة من أكثر الفترات توترا في العلاقات بين البلدين".

وتأتي مغادرة الدبلوماسية المخضرمة التي عينت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في وقت تناقش فيه روسيا والولايات المتحدة إمكان إعادة ضبط علاقاتهما التي تدهورت بشكل حاد بعد شن موسكو حربها على أوكرانيا في 2022.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك اتفاقات استثمارية كبيرة محتملة يمكن إبرامها، لكنه يشعر بالإحباط المتزايد لأن جهوده للتوسط في اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا لم تؤد حتى الآن إلى وقف لإطلاق النار.

ونقلت السفارة عن تريسي في بيان "أنا فخورة بتمثيل بلدي في موسكو خلال هذه الفترة الصعبة. ومع رحيلي عن روسيا، أعرف أن زملائي في السفارة سيواصلون العمل على تحسين علاقاتنا والحفاظ على الروابط مع الشعب الروسي".

وقالت السفارة إن الفترة التي قضتها تريسي في منصبها تميزت بإيمانها بأهمية الحوار الهادف حتى في الأوقات العصيبة. ولم يعلن بعد عمن سيخلفها في المنصب.