سرايا القدس تبث فيديو تفجير آلية إسرائيلية شرقي جباليا

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد توثق تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية شرقي مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة).

وأظهرت المشاهد تجهيز مقاتلي السرايا عبوة أرضية ناسفة وزرعها، ثم ردمها تحت الأرض في الطريق الذي ستسلكه الآلية الإسرائيلية.

وتضمنت المشاهد توثيق لحظة انفجار العبوة الناسفة بالآلية الإسرائيلية عبر كاميرا للاحتلال وإصابتها إصابة مباشرة في محيط مسجد رياض الصالحين بجباليا.

وكثفت سرايا القدس في الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات العسكرية للمقاومة والتي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.