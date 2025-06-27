روسيا تعلن التصدي لعشرات المسيّرات الأوكرانية وإصابة صحفي في كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد دمرت 39 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء عدة مقاطعات خلال الليلة الماضية، في حين أصيب مراسل صحفي أثناء هجوم مسيرة على منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا.

وذكر بيان للوزارة أنه تم تدمير 19 مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة روستوف و13 في سماء منطقة فولغوغراد، بينما أسقطت الدفاعات الجوية 4 طائرات مسيرة في شبه جزيرة القرم ومسيرة واحدة في كل من مقاطعات بيلغورود وبريانسك وسامارا.

من جهتها، قالت إدارة منطقة فولغوغراد الروسية إنه تم تقييد حركة المرور فوق جسر على نهر الدون مؤقتا لإزالة الحطام الناجم عن هجوم أوكراني "ضخم" بالطائرات المسيرة.

وفي منشور على تطبيق تليغرام، نقلت إدارة المنطقة عن أندريه بوتشاروف حاكم فولغوغراد قوله إن المهندسين العسكريين يعملون في الموقع، مضيفا أنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الجسر الواقع على نهر الدون، وهو خامس أطول جسر في أوروبا، قد تضرر.

كما ذكرت هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) على تليغرام أن مطار فولغوغراد أُغلق لأكثر من 3 ساعات ثم استؤنفت الرحلات الجوية قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة صباحا بتوقيت غرينيتش).

إصابة صحفي

على صعيد آخر، قالت السلطات الروسية في وقت متأخر من أمس الخميس إن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة على منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا أدى إلى إصابة مراسل حربي من قناة فينيكس التلفزيونية الصينية، وحثت الأمم المتحدة على الرد على الحادث.

وقال ألكسندر خينشتاين القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك على تطبيق تليغرام "قصفت طائرة مسيرة أوكرانية قرية كورينيفو في منطقة كورينفسكي.. أصيب المراسل لو يوغوانغ وعمره 63 عاما بجروح، وكان قد ذهب إلى المنطقة الحدودية بمفرده".

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وقال خينشتاين في منشور لاحق إن الصحفي يعاني من جروح في رأسه وبعد العلاج رفض البقاء في المستشفى.

ودعت وزارة الخارجية الروسية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى إلى "الرد السريع وإجراء تقييم مناسب" للحادث.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور على تليغرام "يشير الهجوم محدد الهدف إلى نية نظام كييف إسكات ممثلي أي وسيلة إعلامية تسعى لنقل معلومات موضوعية".

وأوردت قناة فينيكس التلفزيونية -التي يشتغل بها الصحفي- تقارير عن الحادث لكنها لم تصدر بيانا منفصلا.

ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية، فإن لو يغطي أخبار الحرب منذ أيامها الأولى، حيث بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.