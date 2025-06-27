توقيف 4 نشطاء في بريطانيا اقتحموا قاعدة عسكرية دعما لفلسطين

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة توقيف 4 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم "أعمالًا إرهابية"، وذلك بعد أيام من اقتحام ناشطين مؤيدين للفلسطينيين أكبر قاعدة جوية في المملكة المتحدة حيث ألقوا طلاء على طائرتين.

وأعلنت الحكومة البريطانية الاثنين الماضي أنها ستحظر مجموعة "فلسطين أكشن" (العمل من أجل فلسطين) التي ينتمي إليها الناشطون الذين اقتحموا القاعدة العسكرية، وذلك عبر إضافتها إلى قائمة المنظمات المصنفة "إرهابية".

واقتحم عدد من ناشطي منظمة "فلسطين أكشن" قاعدة "برايز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني الجمعة الماضي، وقاموا برش طلاء على طائرتين عسكريتين.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب الإقليمية في بيانٍ الجمعة، إنه تم القبض على امرأة تبلغ 29 عاما ورجلَين يبلغان 36 و24 عاما، "للاشتباه في ارتكاب أو الإعداد أو التحريض على أعمال إرهابية".

وأشارت الشرطة أيضا إلى القبض على امرأة تبلغ 41 عاما، "للاشتباه في قيامها بمساعدة مجرم".

وجرت عمليات التوقيف الخميس في لندن ونيوبيري، على بعد حوالى 100 كيلومتر غرب العاصمة، والأشخاص الأربعة "قيد الاحتجاز لدى الشرطة حاليا".

وبعد ساعات من اقتحام الناشطين القاعدة العسكرية، ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"أعمال تخريب شائنة".

واتهمت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر المنظمة باستخدام أساليب "أكثر عدوانية" منذ العام 2024، و"الاستعداد للجوء إلى العنف".

وقالت منظمة "فلسطين أكشن" الجمعة إن "هذه التوقيفات تؤكد أن السلطات البريطانية تعتبر إلقاء طلاء أحمر على طائرات عسكرية عملا إرهابيا"، معربة عن قلقها إزاء ما قالت إنه استخدام غير مسبوق لقوانين مكافحة الإرهاب.

وإذا تم حظر المنظمة، فإن كل فرد ينتمي إليها سيصبح عرضة للملاحقة الجنائية أو يواجه عقوبة تصل إلى السجن 14 عاما.