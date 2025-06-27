مقتل 29 طالبا إثر تدافع في عاصمة أفريقيا الوسطى

قُتل 29 طالبا على الأقل وأُصيب المئات في تدافع مأساوي وقع الأربعاء في بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، خلال أداء أكثر من 5 آلاف طالب لامتحانات الثانوية العامة في ثانوية "بارتيليمي بوغاندا".

ونجم الحادث إثر انفجار محول كهربائي داخل المبنى، مما أثار حالة من الذعر بين الطلاب والمراقبين، ودفع كثيرين إلى القفز من النوافذ أو الاندفاع نحو مخارج ضيقة.

إثر هذا الحادث، أعلن الرئيس فوستان-أركانج تواديرا، الذي كان يحضر قمة لقاحات في بروكسل، الحداد الوطني 3 أيام، وأمر بتقديم العلاج المجاني للمصابين.

كما علّقت وزارة التعليم الامتحانات إلى أجل غير مسمى، متعهدة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

يأتي هذا الحادث في وقت حرج تمرّ به البلاد، إذ تستعد جمهورية أفريقيا الوسطى لتنظيم انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية نهاية العام الجاري.

وقد حذّر مسؤولون أمميون من أن الوضع الأمني لا يزال هشا، لا سيما في المناطق الحدودية مع السودان، حيث تتكرر هجمات الجماعات المسلحة، وكان آخرها مقتل جندي زامبي من قوات حفظ السلام في كمين شمال شرقي البلاد.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن، وصف وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان-بيير لاكروا، الانتخابات المقبلة بأنها "فرصة حاسمة" لتعزيز الحكم الديمقراطي والمصالحة الوطنية.

وأشار إلى تحديات لوجستية ومالية تهدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وسط دعوات لإصلاح عاجل للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد أعاد الحادث المأساوي في بانغي، وما تبعه من احتجاجات شعبية ضد شركة الكهرباء الوطنية، تسليط الضوء على ضعف البنية التحتية العامة، وعمّق المخاوف من قدرة الدولة على ضمان سلامة مواطنيها في ظل أزمات أمنية وإنسانية واقتصادية متراكمة.