بوتين مستعد لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا ولقاء ترامب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن روسيا مستعدة لعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام مع أوكرانيا، مؤكدا أيضا أن العلاقات مع الولايات المتحدة بدأت تتحسن.

وذكر بوتين -خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة إقليمية في مينسك- أن الجولة القادمة من المفاوضات ربما تعقد في إسطنبول، غير أنه ليس هناك اتفاق بعد على زمان ومكان انعقادها.

وأضاف أن المفاوضين من الجانبين على اتصال دائم، وأن الاتفاق على ما يتعلق بها من تفاصيل هو الآن بأيدي المفاوضين من كلا البلدين في الوقت الراهن.

وأشار بوتين إلى اختلافات كبيرة بين المقترحات التي قدمها الجانبان في المحادثات السابقة، لكنه عبر عن أمله في أن يساعد استمرار الحوار في تضييق الفجوة، مؤكدا استعداد روسيا لإعادة جثث 3 آلاف جندي أوكراني آخرين.

العلاقات مع أميركا

وفي شأن آخر، قال الرئيس بوتين إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بدأت تستقر، وعزا ذلك التحسن إلى الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد بوتين أنه يكن "احتراما كبيرا" لترامب وأنه على استعداد للقائه. وعلى الرغم من أن مثل هذا اللقاء سيتطلب تحضيرات مهمة، قال الرئيس الروسي إنه "وارد جدا".

وأضاف بوتين في مؤتمره الصحفي "بصورة عامة، وبفضل الرئيس ترامب، بدأت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في التحسن في بعض النواحي".

وأوضح "لم نحسم جميع الأمور المرتبطة بالعلاقات الدبلوماسية، ولكن الخطوات الأولى اتُخذت ونمضي قدما".

الوضع الميداني في أوكرانيا

من ناحية أخرى، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال أوليكسندر سيرسكي أمس الخميس إن القوات الأوكرانية أوقفت خلال الأسبوع الجاري التقدم الروسي في منطقة سومي الشمالية الحدودية.

وأشار سيرسكي إلى ضرورة تعزيز التحصينات الدفاعية في المنطقة، بما يشمل بناء منظومة حواجز هندسية وممرات مضادة للطائرات المسيّرة، في ظل استمرار التهديدات الروسية.

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وكانت روسيا قد أعلنت في أبريل/نيسان أنها طردت القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غرب البلاد، وأمر بوتين بتشكيل "منطقة عازلة" في سومي المتاخمة، ما يزيد من تعقيد المشهد العسكري على الحدود.