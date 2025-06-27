القسام تستهدف جنود وآليات الاحتلال في خان يونس ضمن عمليات "حجارة داود"

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها من استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود".

وأظهرت المشاهد استهداف مقاتلي القسام في عملية مشتركة مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– ناقلة جند بعبوة شواظ في 16 يونيو/حزيران الجاري في عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وأسفرت العملية عن قتل قائد سرية "هندسة"، بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى.

وتضمنت المشاهد تفاصيل العملية، حيث التقطت كاميرا القسام صورا عن عملية التفجير، وهبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

كما قامت كتائب القسام -بحسب ما أظهر مقطع الفيديو الذي عرضته قناة الجزيرة- في 16 يونيو/حزيران الجاري بتفجير عين نفق في منطقة القديحات في عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وجاء في التفاصيل أن "مجاهدي القسام قاموا بتفجير عين نفق مفخخة بقوة صهيونية، ما أسفر عن مقتل نائب قائد كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 10 آخرين".

وأضافت القسام أنه "فور تقدم عدد من المجاهدين لسحب الضابط القتيل قام العدو بتفعيل بروتوكول "هانبيال" وقام بتدمير المنطقة بالكامل".

وأظهرت المشاهد عين النفق المفخخة وهبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

كما استهدفت كتائب القسام بتاريخ 17 من الشهر الجاري أيضا جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" في منطقة مسجد حليمة في جوزة اللوت جنوب مدينة خان يونس، وذلك بقذيفة "تاندوم"، وأسفرت العملية عن إصابة جنديَين إسرائيليين.

واستهدفت القسام أيضا بتاريخ 11 و24 من الشهر الجاري مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس، وذلك باستخدام قذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى. وأظهرت المشاهد عملية إطلاق قذائف الهاون.

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يذكر أن كتائب القسام ردت على عملية "عربات جدعون" بإطلاقها سلسلة عمليات وكمائن في مناطق عدة بغزة، ومنها كمائن "حجارة داود" التي استهدفت القوات والآليات الإسرائيلية في قطاع غزة.