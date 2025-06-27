اتفاقيات أميركية مع غواتيمالا وهندوراس لترحيل طالبي اللجوء

وقعت الإدارة الأميركية مع غواتيمالا وهندوراس اتفاقيات لتقديم ملاذ محتمل للأشخاص من دول أخرى الذين قد يسعون للجوء إلى الولايات المتحدة، حسبما قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في ختام رحلتها إلى أميركا الوسطى أمس الخميس.

وتوسع الاتفاقيات جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتزويد الحكومة الأميركية بالمرونة في إعادة المهاجرين ليس فقط إلى بلدانهم، ولكن أيضا إلى بلدان ثالثة في الوقت الذي تحاول فيه تكثيف عمليات الترحيل.

ووصفت نويم ذلك بأنه وسيلة لتقديم خيارات لطالبي اللجوء بخلاف القدوم إلى الولايات المتحدة. وقالت إن الاتفاقيات كانت قيد الإعداد منذ أشهر، مع ممارسة الحكومة الأميركية ضغوطا على هندوراس وغواتيمالا لإتمامها.

وقالت نويم "هندوراس والآن غواتيمالا بعد اليوم ستكونان دولتين تستقبلان هؤلاء الأفراد وتمنحانهم وضع اللاجئ أيضا". وأضافت "لم نعتقد أبدا أن الولايات المتحدة يجب أن تكون الخيار الوحيد، وأن الضمان للاجئ هو أن يذهب إلى مكان آمن ومحمي من أي تهديد يواجهه في بلده. يجب ألا يكون بالضرورة الولايات المتحدة".

ونفت كلتا الحكومتين توقيع اتفاقيات دولة ثالثة آمنة عند سؤالهما بعد تصريحات نويم. وقال مكتب الاتصالات الرئاسي في غواتيمالا إن الحكومة لم توقع اتفاقية دولة ثالثة آمنة ولا أي اتفاقية تتعلق بالهجرة خلال زيارة نويم، وأن غواتيمالا ستستقبل أفراد من أميركا الوسطى ترسلهم الولايات المتحدة كمحطة مؤقتة في طريق العودة إلى بلادهم.

وقالت نويم يوم الخميس إن "هذا اتفاق صعب سياسيا على حكومتيهما".

أما مدير الهجرة في هندوراس ويلسون باز فنفى توقيع مثل هذا الاتفاق، ولم ترد وزارة الشؤون الخارجية على طلب للتعليق.