إيران تندد بالنوايا "الخبيثة" لغروسي وترفض زيارة مواقعها النووية

ألمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إلى أن طهران قد ترفض أي طلب من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة المواقع النووية الإيرانية.

كما ندد عراقجي بما وصفها بـ"النوايا الخبيثة" لغروسي، في ظل تكرار الأخير طلب تفقد المواقع النووية التي استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأميركية.

وكتب عراقجي -في منشور على منصة إكس- "إصرار غروسي على زيارة المواقع التي قُصفت بذريعة أنها في إطار اتفاق الضمانات لا معنى له، بل وربما ينطوي على خبث نية".

وأضاف "تحتفظ إيران بحقها في اتخاذ أي خطوات دفاعا عن مصالحها وشعبها وسيادتها".

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية -في بيان لها في وقت سابق- أن غروسي "أكد ضرورة استمرار مفتشي الوكالة في أنشطة التفتيش في إيران وفقا لاتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة".

وكان البرلمان الإيراني قد وافق الأربعاء على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة، وهي خطوة جاءت في أعقاب الحرب الأخيرة مع إسرائيل التي قالت إنها أرادت منع طهران من تطوير سلاح نووي مما استتبع قصف القوات الأميركية 3 مواقع نووية إيرانية.

ووجهت السلطات الإيرانية منذ بداية الحرب انتقادات حادة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم إدانتها الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المواقع النووية الإيرانية.

كما نددت الخارجية الإيرانية بتبني الوكالة التابعة للأمم المتحدة في 12 يونيو/حزيران الجاري قرارا يتهم إيران بعدم احترام التزاماتها النووية، وهو ما اعتبرت طهران أنه شكّل "ذريعة" للولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجمات ضدها.