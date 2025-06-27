موجة عداء للمسلمين بعد فوز ممداني في انتخابات نيويورك التمهيدية

سجلت المنشورات الإلكترونية المعادية للمسلمين زيادة كبيرة بعد فوز السياسي المسلم زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، وفقا لما أعلنه حقوقيون اليوم الجمعة.

وشملت المنشورات تهديدات بالقتل وتعليقات تشبّه ترشيحه بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأفادت "كير أكشن"، وهي ذراع الدفاع عن حقوق الإنسان في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، بتسجيل ما لا يقل عن 127 بلاغا عن منشورات تنطوي على كراهية وعنف موجهة إلى ممداني أو حملته في اليوم التالي لإغلاق صناديق الاقتراع.

5 أضعاف

وقالت "كير"، في بيان، إن هذا الرقم يمثل 5 أضعاف المعدل اليومي لمثل هذه البلاغات التي رُصدت في وقت سابق من هذا الشهر.

وبوجه عام، رصدت المنظمة نحو 6200 منشور على الإنترنت تتضمن شكلا من أشكال الإساءة أو العداء للإسلام في اليوم نفسه.

وأعلن ممداني (33 عاما) فوزه بالانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أقر منافسه أندرو كومو، الحاكم السابق لولاية نيويورك، بالهزيمة.

وكان لافتا فوز ممداني الكبير في مدينة يمثل اليهود الأميركيون قطاعا كبيرا من سكانها، رغم جهره بمواقف مؤيدة لفلسطين ومنتقدة لإسرائيل.

وجاء هذا الفوز رغم جهود مجموعات ضغط بارزة مثل أيباك لضخ أموال للدعاية المناوئة له ووقوف كبرى صحف المدينة ضده والإصرار في كل مناظرة ومقابلة على أن يوضح موقفه تجاه إسرائيل.

ويصف ممداني نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي، وقد ولد في أوغندا لأبوين هنديين، وسيكون أول عمدة مسلم ومن أصول هندية، لمدينة نيويورك إذا فاز في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المدير التنفيذي لوحدة "كير أكشن" باسم القرا "ندعو المسؤولين الحكوميين من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، بمن فيهم أولئك الذين يروج حلفاؤهم لهذه الممارسات المشوهة، إلى التنديد بالإسلاموفوبيا بشكل قاطع".

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وذكرت "كير أكشن" أن منصتها لرصد الكراهية تتضمن جمعا وتحليلا خاصا للمنشورات ورسائل الجمهور الإلكترونية وإشعارات جهات إنفاذ القانون.

وأضافت أن نحو 62% من المنشورات المعادية للمسلمين التي استهدفت ممداني صدرت عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعي.

New York City has fallen. https://t.co/bOwaTKEll5 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 25, 2025

منشورات ابن ترامب

وقال حقوقيون إن أشخاصا مقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمن فيهم أحد أبنائه، من بين أولئك الذين يرددون الخطاب المعادي للمسلمين.

فقد كتب دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس، على موقع إكس يوم الأربعاء أن "مدينة نيويورك قد سقطت"، كما شارك منشورا جاء فيه أن سكان نيويورك "صوتوا لصالح أحداث 11 سبتمبر/أيلول".

ونشرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، يوم الأربعاء، صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي لتمثال الحرية وهو يرتدي النقاب.

وينفذ ترامب سياسات داخلية يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها معادية للمسلمين، تضمنت حظر السفر من بعض الدول الإسلامية والعربية ومحاولة ترحيل طلاب مناهضين للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

لكن البيت الأبيض ينفي الاتهامات بالتمييز ضد المسلمين، ويقول ترامب وحلفاؤه إنهم يعارضون ممداني وغيره بسبب ما يسمونه فكر "اليسار الراديكالي" للديمقراطيين.

تهديدات

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك هذا الشهر إن وحدة جرائم الكراهية التابعة لها تحقق في تهديدات معادية للمسلمين تلقاها ممداني.

وقالت مانجوشا كولكارني، أحد المؤسسين لمنظمة "أوقفوا كراهية الأميركيين من أصل آسيوي وسكان جزر المحيط الهادي" إن الحملات ضد ممداني تشبه تلك التي تعرض لها ساسة مسلمون ومن جنوب آسيا ومنهم نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس والنائبتان إلهان عمر ورشيدة طليب، وهو ما رصده "كير" أيضا.

وقد وصف سياسيون جمهوريون زهران ممداني بأنه "معاد للسامية" على ضوء انتقاده لإسرائيل واتهامه إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لكنه استنكر ذلك وقال إن هناك خلطا خاطئا بين انتقاد إسرائيل و"معاداة السامية".