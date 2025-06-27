إسرائيل تؤكد اغتيال 11 عالما نوويا إيرانيا خلال ضرباتها

أعلنت جامعة إيرانية اليوم الجمعة مقتل العالم النووي سليمان سليماني في الهجمات الإسرائيلية على إيران، في وقت قالت فيه إسرائيل إنها اغتالت 11 عالما نوويا إيرانيا بالهجمات على طهران.

وذكرت جامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا في بيان أن أحد العلماء في الجامعة قُتل خلال الهجمات الإسرائيلية على إيران قبل عدة أيام.

وأوضحت الجامعة أن العالم هو سليمان سليماني خريج قسم هندسة الكيمياء في الجامعة وأحد علماء إيران في المجال النووي، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

محصلة إسرائيل

وضمن محصلة أعدها الجيش الإسرائيلي لاستعراض نتائج حرب الأيام الـ12 التي شنتها تل أبيب على إيران بشكل مفاجئ في 13 يونيو/حزيران، أعلنت إسرائيل تمكنها من اغتيال 11 عالما نوويا إيرانيا مرتبطين بالبرنامج النووي.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، قتلت تل أبيب أكثر من 30 شخص من أبرز قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بالنظام الإيراني.

وقال الجيش في بيانه إن المنشآت النووية الثلاث المركزية التابعة للنظام الإيراني تعرضت للهجوم ولحقت بها أضرار جسيمة.

وتابع أنه دمر آلاف أجهزة الطرد المركزي، ومراكز بحث وتطوير مرتبطة بالبرنامج النووي، وتدمير بنى تحتية فريدة للبرنامج النووي.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، شملت قائمة الاغتيالات الأخيرة محمد مهدي طهرانجي عالم الفيزياء النووية المولود في طهران عام 1965، ويعتبر أحد أبرز النوويين الإيرانيين ومن القادة الأكاديميين المهمين في المؤسسات الإيرانية، إذ تولى منصب نائب رئيس جامعة الشهيد بهشتي ورئيسها بين عامي 2012 و2016.

كما اغتالت إسرائيل في هجومها الأخير فريدون عباسي دوائي، وهو عالم نووي ومهندس وأستاذ جامعي برتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني، أسهم في برنامج تخصيب اليورانيوم، وشغل منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بين عامي 2010 و2014.

إعلان

وشنت إسرائيل حربا على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري، دامت 12 يوما، استهدفت فيه منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية، بينما ردت إيران بقصف صاروخي طال مدنا إسرائيلية بما فيها تل أبيب.