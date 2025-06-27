أطباء بلا حدود تطالب بوقف نشاط "مصيدة الموت" باسم المساعدات في غزة

طالبت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الجمعة بوقف نشاط الشركة المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة والمسماة بـ "مؤسسة غزة الإنسانية "معتبرة أنها تتسبب "بمجازر متكررة".

وقالت أطباء بلا حدود في بيان لها إن مؤسسة غزة الإنسانية التي أُطلقت الشهر الماضي "بدعم وتمويل من إسرائيل والولايات المتحدة صُممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الإمدادات" وطالبت بوقف نشاطها "فورا".

ووفق تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشرته اليوم الجمعة أكد ضباط وجنود إسرائيليون تلقيهم تعليمات مباشرة بإطلاق النار على الفلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات التابعة لما تُعرَف باسم مؤسسة غزة الإنسانية.

وأفاد هؤلاء بأن الفلسطينيين لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد لأحد، لكنهم مع ذلك تلقوا الأوامر بإطلاق النار.

ووصف جندي إسرائيلي مراكز تقديم المساعدات في القطاع بأنها "ساحة قتال"، وقال "نطلق النار على طالبي المساعدات كأنهم قوة هجوم".

وحسب وزارة الصحة بغزة، استشهد منذ 27 مايو/أيار 549 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 4 آلاف قرب مراكز المساعدات، وفي المناطق التي كان السكان ينتظرون فيها شاحنات الغذاء.