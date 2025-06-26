نتنياهو يرى فرصة "لتوسيع اتفاقات السلام" بعد الحرب مع إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن ما وصفه بـ"الانتصار" على إيران يُتيح فرصا جديدة لاتفاقات سلام جديدة لا يجب على إسرائيل أن تُضيعها.

وقال -في بيان- إن ما سماه هذا الانتصار يُتيح فرصة لتوسيع نطاق اتفاقيات السلام بشكل هائل، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على ذلك بحماسة.

وأضاف "إلى جانب تحرير المحتجزين وهزيمة حماس، هناك فرصة سانحة لا يجب تفويتها ولو ليوم واحد".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في وقت سابق اليوم عن مصدر لم تسمه، أن نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفقا في مكالمة هاتفية هذا الأسبوع على إنهاء سريع للحرب في غزة، ربما في غضون أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن الصفقة ربما تشمل توسيع اتفاقيات أبراهام مع جيران إسرائيل العرب، لكن مكتب رئيس الوزراء رفض التعليق على تقرير الصحيفة.

وقال نتنياهو يوم الأحد إنه بعد إضعاف إيران، فإنه يتوقع انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات أبراهام.

وأضاف للصحفيين حينها "لقد كسرنا المحور.. هذا تغيير هائل ومكانة إسرائيل آخذة في الارتفاع، ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم أيضا.. هذا تحول هائل".

وأردف قائلا "سنرى مستقبلا مشرقا جديدا، مستقبل الأمن والازدهار والأمل والسلام".

وفي سياق متصل قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "توسيع اتفاقيات أبراهام أمر رائع ولكن إذا كان غطاء لامعا لتهديد وجودي يتمثل في تقسيم إسرائيل وتسليم أراضٍ للعدو وإقامة دولة فلسطينية إرهابية فلا".

وشدد سموتريتش على أن نتنياهو ليس لديه أي تفويض بإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن " أي دولة تريد السلام معنا مقابل السلام أهلاً وسهلاً وإذا أرادت دولة فلسطينية فانسوا الأمر".

يشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية قطرية بين إسرائيل وإيران وأعلن عنه الرئيس ترامب، أنعش آمال الفلسطينيين في إنهاء أكثر من 20 شهرا من الحرب في غزة التي دمرت القطاع على نطاق واسع وشردت معظم سكانه، وتسببت في أزمة صحية وغذائية غير مسبوقة.