مواقف المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك من فلسطين حديث المنصات

حظي فوز المواطن الأميركي المسلم، زهران ممداني، بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات عمدة مدينة نيويورك بترحيب واسع من النشطاء العرب، الذين اعتبروا هذا الإنجاز انتصاراً للجالية المسلمة في الولايات المتحدة.

وعقب فوزه بالترشح، كتب ممداني عبر حسابه الرسمي: "بكلمات نيلسون مانديلا: يبدو الأمر مستحيلاً حتى يتحقق.. يا أصدقائي، لقد تحقق وأنتم من فعل ذلك.. يشرفني أن أكون مرشحكم الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك".

In the words of Nelson Mandela: it always seems impossible until it’s done.

My friends, it is done. And you are the ones who did it.

I am honored to be your Democratic nominee for the Mayor of New York City. pic.twitter.com/AgW0Z30xw1

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) June 25, 2025