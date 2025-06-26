مسلحون يستولون على 70 شاحنة مساعدات بمناطق سيطرة الاحتلال

قال مدير الفريق المتنقل بجمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتو عدي دبور إن مسلحين مجهولين استولوا على 70 شاحنة مساعدات كانت في طريقها إلى جنوب القطاع.

وأضاف، في مداخلة مع الجزيرة، أن العشائر الفلسطينية وفرت هذه المساعدات لكنها لم تتمكن من تأمين وصولها للسكان بعدما هاجمها المسلحون في مناطق تخضع لسيطرة قوات الاحتلال شرقي خان يونس.

وأطلق المسلحون الرصاص وأصابوا عددا من السائقين، وفق ما أكده دبور، الذي شدد على أن هذا العدد من الشاحنات يتطلب قوة كبيرة للسيطرة عليه.

ونجحت العشائر -وفق دبور- في إيصال كميات بسيطة من الطحين والغذاء والدواء ووحدات الدم إلى مناطق في شمالي القطاع لكنها ليست كافية لسد الاحتياجات.

ودعا المتحدث إلى السماح بدخول المساعدات والأدوية ووحدات الدم والفرق الطبية، التي قال إن القطاع في أشد الحاجة إليها نظرا لكثرة الحالات التي تحتاج جراحات دقيقة.

في غضون ذلك، حذر المفوض العام للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الخميس من تنفيذ مشروع لفصل الفلسطينيين عن فلسطين.

وقال لازاريني إن أكثر من 20 شهرا من التقاعس والإفلات من العقاب في قطاع غزة أدت إلى تجويع السكان وإذلالهم، مضيفا "وصلنا إلى نقطة تحوّل تنذر بتغيير دائم للمعايير الراسخة للسلام".