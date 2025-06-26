فرنسا: اعترضنا مسيّرات متجهة لإسرائيل قبل وقف النار مع إيران

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الجيش الفرنسي شارك في جهود لاعتراض طائرات مسيرة إيرانية كانت تستهدف إسرائيل قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

وأضاف خلال مناقشة برلمانية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، حول الوضع في الشرق الأوسط "يمكنني أن أؤكد أن الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة، في الأيام القليلة الماضية، خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد إسرائيل، سواء بواسطة أنظمة أرض-جو أو مقاتلاتنا من طراز رافال".

وقال لوكورنو إن إيران أطلقت نحو 400 صاروخ باليستي وألف طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال الصراع الذي استمر 12 يوما.

وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران في 13 يونيو/ حزيران، قائلة إنها تهدف إلى تدمير القدرات النووية لطهران. وأدت ضرباتها إلى القضاء على عدد من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية فضلا عن مقتل عدد من العلماء النوويين، فضلا عن مقتل 610 أشخاص وإصابة نحو 5 آلاف في أنحاء البلاد، بحسب السلطات الإيرانية.

وردت إيران بإطلاق صواريخ في هجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا في إسرائيل، وألحقت أضرارا بمئات المباني قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.