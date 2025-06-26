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عاجل | وزير الدفاع الأميركي: تم تسريب التقرير الاستخباراتي لأن هناك من يريد تصوير الضربة في إيران على أنها فاشلة

26/6/2025-|آخر تحديث: 15:15 (توقيت مكة)

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في مؤتمر صحفي:

  • تم تسريب التقرير الاستخباراتي لأن هناك من يريد تصوير الضربة في إيران على أنها فاشلة.
  • التقرير الأولي الذي سربته وسائل الإعلام يقول إن هناك نقصا بالمعلومات ويقوم على افتراضات.
  • الإعلام يبحث عن فضيحة ويتجاهل الإنجازات ويستهدف الرئيس ترامب.
  • بفضل العمل العسكري الحازم في إيران وفر الرئيس ترامب الظروف لوقف الحرب.
  • ما فشل في إنجازه رؤساء سابقون بشأن رفع الإنفاق الدفاعي للنيتو أنجزه الرئيس ترامب.
  • معلومات سي آي إيه تؤكد أن ضرباتنا في إيران أخرت برنامجها النووي لسنوات.
  • الرئيس ترامب قضى على القدرات النووية لإيران ووفر الفرصة المناسبة للتوصل إلى سلام.
المصدر: الجزيرة

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