عاجل | الرئيس الإيراني باتصال مع نظيره الأذربيجاني: نطلب التحقيق في اعتداء مسيرات إسرائيلية علينا عبر أجواء أذربيجان

طالب الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان -خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف- بالتحقيق في ما قال إنها اعتداءات من مسيرات إسرائيلية على إيران عبر أجواء أذربيجان.

وأكد الرئيس الإيراني -وفق ما ذكرت مواقع إخبارية إيرانية- ضرورة إجراء تحقيق دقيق وموثوق في هذه المزاعم، التي إن صحت، "تمثل انتهاكا خطيرا للسيادة الإيرانية من خلال استغلال المجال الجوي لدولة مجاورة".

وقد نفى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشكل قاطع ما وصفها بـ"الشائعات" حول سماح بلاده لإسرائيل باستخدام أجوائها في أي عدوان ضد إيران.

كما شدد على أن جمهورية أذربيجان "لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام مجالها الجوي للإضرار بدولة شقيقة وصديقة كالجمهورية الإسلامية الإيرانية".