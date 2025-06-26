صحف عالمية: تحرك أميركي لإنهاء حرب غزة ونتنياهو دفع إيران لتعزيز طموحها النووي

تحدثت صحف عالمية عن جهود أميركية لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، في حين قالت أخرى إن الحرب التي شنها بنيامين نتنياهو على إيران ستدفع طهران لتعزيز طموحها النووي.

فقد تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن جهد أميركي جديد يحاول استغلال الزخم الذي أحدثه وقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية لوقف الحرب في غزة واستعادة الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن هناك رغبة من طرفي الصراع في إنهاء القتال رغم أن الفجوات تظل كبيرة، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يلح على ضرورة رؤية الحرب تنتهي في أقرب وقت".

كما تحدث مقال في مجلة "فورين أفيرز" عن تغير أهداف الحرب خلال أشهر لتصل إلى حد التلويح باحتلال دائم للقطاع وإخلائه من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الضغط الأميركي وحده "كفيل بوقف خطط الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة".

واشنطن ترسخ الانتهاكات في غزة

وقال المقال إن الدور الأميركي "كان مرسخا للانتهاكات في غزة أكثر من كونه مانعا لها، وهو ما يجعل إدارة ترامب ملزمة بالتحرك بسرعة لأن الوقت ينفد".

أما صحيفة "واشنطن بوست" فتناولت أحد أوجه المأساة الإنسانية في القطاع والمتمثل في غياب الحليب الاصطناعي للأطفال حديثي الولادة. وتطرقت إلى حالات أطفال بعينها من أصل قرابة 600 طفل وُلدوا قبل وقتهم.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء الأطفال معرَّضون الآن لخطر الموت جوعا بسبب ندرة الحليب. ونقلت عن أطباء أسفهم لكون أخبار الحرب بين إسرائيل وإيران غطّت على معاناة أطفال غزة.

وفي شأن آخر، تحدثت "صحيفة نيويورك" عن تصويت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قالت الصحيفة إنه خطوة "يعتبرها كثير من المشرعين الإيرانيين ردا على حجةٍ منحتها الوكالة لإسرائيل لتبرير هجومها على إيران".

ووفقا للصحيفة، فإن التصويت "قد يعني رغبة في إحياء الطموحات النووية أو ربما مناورة تُكسب طهران قدرا من النفوذ في المفاوضات المرتقبة".

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وأخيرا، نشرت صحيفة "هآرتس" مقالا يرى أن الحرب التي اختار بنيامين نتنياهو خوضها مع إيران "ستساعد في إقناع المعارضين في الداخل الإيراني لبناء ترسانة نووية بإعادة التفكير في هذا الخيار".

وقال المقال إن هذا الأمر "سيسهل حينها على النظام الإيراني المضي قدما في تطوير البرنامج النووي دون عقبات داخلية على الأقل"، مضيفا أن الحرب "أكسبت نتنياهو ميزة سياسية فقد أقنع الإسرائيليين بأن التهديد الإيراني حقيقي".