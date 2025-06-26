شهداء بغارات إسرائيلية على خيام النازحين ومنتظري المساعدات بغزة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مواقع مختلفة من قطاع غزة واستهدفت مدرسة وخياما تؤوي نازحين، وتجمعا لمنتظري المساعدات الإنسانية.

ووفقا لمصادر في مستشفيات قطاع غزة، فقد استشهد 14 فلسطينيا بينهم 3 من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم الخميس.

وأكد مصدر بمستشفى الشفاء ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 مواطنين إثر قصف إسرائيلي لمدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وفي وقت مبكر اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس (جنوبي قطاع غزة) مما أسفر عن شهداء ومصابين، حسب مصادر فلسطينية.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس بوصول جثة شهيد، ومصابين، إثر استهدافهم بنيران مسيرة إسرائيلية غرب المدينة.

وباتت خيام النازحين في منطقة المواصي هدفا للطائرات الإسرائيلية التي ارتكبت عدة مجازر في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

ووسط القطاع، أفاد مصدر في مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب محور نتساريم (شمال مخيم النصيرات).

وتزايدت في الآونة الأخيرة المجازر الإسرائيلية خاصة بحق المجوعين أثناء اقترابهم من نقاط أقامتها "مؤسسة غزة الإنسانية" التي بدأت الإشراف على توزيع الغذاء من مايو/أيار الماضي بموجب خطة أميركية إسرائيلية.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن حصيلة الشهداء في مراكز توزيع المساعدات ارتفعت إلى 549 شهيدا، والجرحى إلى أكثر من 4 آلاف في غضون شهر.

وكانت مصادر طبية أحصت استشهاد 78 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر أمس، بينهم 14 من منتظري المساعدات. في حين قالت مصادر صحفية إن العدد قارب الـ100 شهيد.