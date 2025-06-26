نيجيريا والبرازيل توقعان اتفاقيات اقتصادية وأمنية

أعلنت نيجيريا والبرازيل توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون ثنائية شملت قطاعات الأمن والدفاع والطاقة والزراعة والثقافة، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها جيرالدو ألكمين نائب الرئيس البرازيلي وزير التنمية والصناعة والتجارة إلى العاصمة أبوجا.

وجاءت الاتفاقيات في ختام الدورة الثانية من آلية الحوار الإستراتيجي بين البلدين، والتي عُقدت بعد توقف دام 12 عاما وشهدت مشاركة شخصيات بارزة من الجانبين.

وقال ألكمين في كلمته الافتتاحية إن البلدين "يرسخان نموذجا من التعاون القائم على الاحترام المتبادل وتزايد التنسيق السياسي والاقتصادي" مشيرا إلى أن الاجتماعات تُمثّل "تجديدا للالتزام المشترك تجاه الثقافة العابرة للأطلسي".

ورحّب الوزير البرازيلي بانضمام نيجيريا إلى مجموعة "بريكس" واصفًا الخطوة بأنها تعكس دور أبوجا المتنامي في تعزيز الحوار بين دول الجنوب والمساهمة في إصلاح النظام الدولي.

تعاون متعدد المجالات

وتضمنت الاتفاقيات مذكرة في مجال الدفاع لتعزيز استخدام المعدات العسكرية وتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى تفاهم بين الشرطة الفدرالية البرازيلية ووكالة مكافحة تهريب المخدرات النيجيرية.

وعلى الصعيد الثقافي، وُقّع اتفاق لإنتاج مشترك في قطاع السمعي البصري، بهدف تشجيع التعاون المشترك في الصناعات الإبداعية خاصة مع تصنيف نيجيريا أحد أكبر الأسواق السينمائية عالميا.

وفي مجال الطاقة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، ضمن جهود انتقالية نحو التنمية المستدامة.

كما تعهدا بتطوير الزراعة في نيجيريا عبر مبادرة "الإمبراطورية الخضراء" التي توفر معدات وتقنيات برازيلية، إضافة إلى فتح السوق النيجيرية أمام المواد الجينية الخاصة بالدواجن البرازيلية.

واتفق الطرفان على إطلاق برامج للتبادل والتدريب السياحي وجذب الاستثمارات، في سياق دعم تنويع الاقتصاد النيجيري وتعزيز التفاهم الثقافي.

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ودعا ألكمين نيجيريا إلى المشاركة في قمة المناخ "كوب 30" المقررة في مدينة بيليم نهاية عام 2025، مؤكدا أهمية تنسيق الجهود في مجالات الأمن الغذائي والطاقة النظيفة.

وتُظهر البيانات أن نيجيريا جاءت في المرتبة الـ49 بين شركاء البرازيل التجاريين عام 2024، بتبادل تجاري تجاوز ملياري دولار تركز في مجالي السكر والأسمدة.