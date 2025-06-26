الاحتلال يقصف نازحين ويجدد استهداف المجوعين في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الخميس- مدرسة وخياما تؤوي نازحين في مدينتي غزة وخان يونس، مما أسفر عن شهداء، وذلك بعد يوم شهد مجازر كان من ضحاياها عدد من المجوعين الذين استهدفوا بينما كانوا يحاولون الحصول على مساعدات.

فقد أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة تظهر عمليات انتشال الشهداء والمصابين من الموقع المستهدف.

انتشال شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة pic.twitter.com/tkeSAEAiZQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2025

وجاء قصف المدرسة بعد نحو ساعتين من غارة استهدفت منزلا قرب مدرسة الروم جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن الغارة أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وفي المناطق الشرقية لمدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمنازل سكنية في أطراف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وشمال غزة، نفذت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم غارات عنيفة على جباليا، وفقا لقناة الأقصى الفضائية.

ارتقاء الشاب جمعة الهور جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع. pic.twitter.com/74zc2oQePU — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 25, 2025

استهداف النازحين والمجوعين

وفي وقت مبكر اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن 5 شهداء ومصابين، حسب مصادر فلسطينية.

كما أفاد مجمع ناصر الطبي في خان يونس بوصول شهيد ومصابين إثر استهدافهم بنيران مسيرة إسرائيلية غرب المدينة.

وباتت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس هدفا للطائرات الإسرائيلية التي ارتكبت عدة مجازر في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

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ووسط القطاع، أفاد مصدر في مستشفى العودة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب محور نتساريم شمال مخيم النصيرات.

كما أصيب فلسطينيون إثر استهدفهم من طائرات الاحتلال في محيط مسجد الفاروق بمخيم النصيرات، وفقا لمصادر فلسطينية.

وقالت قناة الأقصى إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متزامن مخيم البريج القريب.

وتواترت في الآونة الأخيرة المجازر الإسرائيلية بحق المجوعين في أثناء اقترابهم من نقاط أقامتها "مؤسسة غزة الإنسانية" التي بدأت الإشراف على توزيع الغذاء من مايو/أيار الماضي بموجب خطة أميركية إسرائيلية.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن حصيلة الشهداء في مراكز توزيع المساعدات ارتفعت إلى 549 والجرحى إلى أكثر من 4 آلاف في غضون شهر.

وكانت مصادر طبية أحصت استشهاد 78 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر أمس الأربعاء، بينهم 14 من منتظري المساعدات، في حين قالت مصادر صحفية إن العدد قارب الـ100 شهيد.