استطلاع جديد في أميركا يثير قلقا بإسرائيل

قالت صحيفة معاريف إن النتائج التي كشف عنها استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة بشأن تأييد الشعب الأميركي لإسرائيل تعد "مقلقة للغاية".

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع الذي أجراه معهد هاريس-هارفارد، وهو من أبرز مراكز استطلاع الرأي في الولايات المتحدة، أظهر أن نسبة الأميركيين الذين ينظرون بشكل إيجابي إلى إسرائيل انخفضت من 53% إلى 41% منذ بدء الحرب على غزة.

في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة معارضي إسرائيل من 21% إلى 30%، فيما أعرب نصف المشاركين الشبان تقريبا عن تأييدهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأشارت معاريف إلى أن هذا الاستطلاع أجري بطلب من اللجنة الفرعية للسياسة الخارجية والدبلوماسية العامة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتم عرض نتائجه خلال مناقشات اللجنة.

وفي أوائل يونيو/حزيران الجاري، نشر مركز بيو الأميركي للأبحاث استطلاعا عالميا واسع النطاق، أظهر تزايدا ملحوظا في المشاعر السلبية تجاه إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وأظهرت النتائج أن النظرة العامة تجاه إسرائيل كانت سلبية في 20 من أصل 24 دولة شملها الاستطلاع.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، وقد استُشهد حتى الآن أكثر من 56 ألف شخص، وأُصيب أكثر من 132 ألفا، وشُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.