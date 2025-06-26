إيران تعلن استئناف تشغيل وحدة متضررة بمصفاة "بارس"

أعلن موقع "نور نيوز" الإيراني الحكومي، اليوم الخميس، أن الوحدة المتضررة من المرحلة الـ14 في مصفاة حقل بارس الجنوبي، التي تعرضت لقصف إسرائيلي في 14 يونيو/حزيران الجاري، قد عادت إلى العمل بعد إصلاحها.

وبحسب الموقع، فإن الحريق الذي اندلع نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية في إحدى وحدات المرحلة الـ14 تم إخماده سريعا، وتمكنت فرق الصيانة من إصلاح الأضرار خلال 10 أيام تقريبا، ما سمح باستئناف العمليات بشكل طبيعي.

ويعد حقل بارس الجنوبي، الواقع قبالة سواحل محافظة بوشهر جنوب إيران، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويوفر الحصة الأكبر من إنتاج الغاز في إيران.

وتحتل إيران المرتبة الثالثة عالميا من حيث إنتاج الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما جويا واسع النطاق على مواقع داخل إيران في 13 يونيو/حزيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة وعدد من القادة والعلماء الإيرانيين.

وجاء القصف على مصفاة بارس الجنوبي بعد يوم واحد من بدء الغارات، في سياق حرب جوية استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل، حيث تعرضت البنية التحتية لضربات إسرائيلية أسفرت عن اندلاع حريق واسع، في أول استهداف مباشر للمنطقة الجنوبية من البلاد المحاذية للخليج العربي.

وانتهت الحرب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الماضي التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين.