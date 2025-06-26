إسرائيل: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء تحت الأرض

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس إن إسرائيل كانت ستغتال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لو تسنى لها ذلك خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

وقال كاتس في مقابلة مع تلفزيون هيئة البث العامة الإسرائيلية: "وفقا لتقديري، لو كان خامنئي في مرمى نيراننا لكنا قتلناه".

وأضاف: "لكن خامنئي أدرك ذلك، ونزل تحت الأرض إلى أعماق كبيرة جدا وقطع الاتصالات مع القادة الذين حلوا محل من جرى اغتيالهم؛ لذا لم يكن الأمر قابلا للتنفيذ في النهاية".

وأردف قائلا: "أردنا اغتيال المرشد الإيراني لكن لم تكن هناك فرصة عملياتية".

وقال كاتس خلال الحرب إنه لا يمكن السماح بوجود شخص مثل خامنئي على قيد الحياة لأنه يريد تدمير إسرائيل، وهو هدف لا يمكن السماح باستمراره.

كما قال مسؤولان أميركيان لوكالة رويترز إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني. وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "هل قتل الإيرانيون أميركيا حتى الآن؟ لا. إلى أن يفعلوا ذلك، لن نتحدث حتى عن استهداف القيادة السياسية".

وأشار كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب في أوقات مختلفة خلال تبادل الضربات الجوية والصاروخية بين إسرائيل وإيران إلى أن حياة خامنئي ربما تكون في خطر لأن تغيير النظام ربما يكون إحدى نتائج هذه الحرب، غير أن الحرب انتهت بوقف لإطلاق النار بوساطة أميركية قطرية الثلاثاء الماضي.