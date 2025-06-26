إحياء رأس السنة الهجرية في الأقصى بأعداد محدودة

أحيا عشرات المصلين من القدس والداخل الفلسطيني رأس السنة الهجرية الجديدة داخل المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة فرضتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي حالت دون وصول أعداد كبيرة من المصلين للمسجد.

وشهد الأقصى تراجعا حادا في أعداد المشاركين في إحياء مناسبة رأس السنة الهجرية مقارنة بالسنوات الماضية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سكان الضفة الغربية من دخول مدينة القدس والصلاة في الأقصى.

وأحيا المصلون الذكرى بأجواء روحانية، تخللتها مواعظ ودروس دينية وابتهالات، بمشاركة عدد من الشخصيات الدينية والعلمائية التي أكدت أهمية الرباط في المسجد وشد الرحال إليه.

شرف الرباط في الأقصى

وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة؛ أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن "المسجد الأقصى خالص للمسلمين بأمر من رب العالمين، ولا يقبل القسمة ولا التقسيم".

ووجه حسين كلمته للمصلين الذين تمكنوا من الوصول إلى المسجد بالقول: "يا من شرفكم الله بحراسة المسجد الأقصى، لقد شرفكم بين الأمة بأن تكونوا مرابطين ثابتين وأن تكونوا عمّار المسجد الأقصى في أحسن الظروف وأقساها".

وفي سياق متصل، أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس باب المغاربة، الذي يستخدمه المستوطنون لاقتحام المسجد، إذ تُعلّق هذه الاقتحامات خلال الأعياد والمناسبات الدينية الإسلامية.