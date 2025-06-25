78 شهيدا بينهم أطفال في مجازر جديدة للاحتلال بغزة

أحصت مصادر طبية استشهاد 78 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، بينهم 14 من منتظري المساعدات.

فقد أفاد مصدر طبي بمستشفى الشفاء باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مبنى بلدية جباليا النزلة شمالي القطاع.

وفي غربي مدينة غزة، أفاد مصدر طبي باستشهاد 5 أشخاص بينهم امرأة وطفل وإصابة أكثر من 10 في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في محيط دوار أنصار، وقال أطباء في مستشفى الشفاء إن حالة بعض المصابين حرجة.

وذكرت مصادر طبية أن 5 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عجوة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة التلمس في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ارتفع من 3 (أم وطفليها)، إلى 5 أشخاص.

وسبقه بفترة وجيزة استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين بغارة استهدفت تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة، وفق ذات المصادر.

كما أفاد مصدر طبي في مستشفى المعمداني باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في محيط المسجد العمري بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن بلدة جباليا البلد تتعرض لسلسلة غارات إسرائيلية يوميا تستهدف منازل وتجمعات للنازحين خلال رحلة بحثهم عن الطعام والماء.

استهداف متواصل

وشيع أهالي مدينة دير البلح جثامين 4 شهداء بينهم أطفال ونساء صباح اليوم من مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة. وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفا استهدف منزلا وسط دير البلح وسط القطاع.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع أيضا، قالت المصادر إن الجيش الإسرائيلي قتل 6 فلسطينيين بقصف استهدف منزلا لعائلة شحادة.

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كما استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون، بينهم حالتان خطيرتان، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري مساعدات بالرصاص الحي على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، وفق ذات المصادر.

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا مراكز توزيع المساعدات الأميركية-الإسرائيلية إلى 549 شهيدا و4066 مصابا، منذ بدء العمل بتلك الآلية في 27 مايو/أيار الماضي.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/أيار تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، بحيث تجبر الفلسطينيين المجوعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.