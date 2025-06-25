مخزية ودنيئة.. إيران ترد على إشادة أمين عام الناتو بالضربات الأميركية

وصفت إيران، اليوم الأربعاء، رسالة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، التي أشاد فيها بالاستهداف الأميركي لمواقعها النووية، بأنها "مخزية ودنيئة وغير مسؤولة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -في منشور على موقع إكس- إنه "أمر مُخز ودنيء وغير مسؤول أن يُهنئ الأمين العام لحلف الناتو على عمل عدواني إجرامي ضد دولة ذات سيادة"، واعتبر أن "من يدعم جريمة يُعتبر متواطئا".

وأمس الثلاثاء، أشاد روته، في رسالة مُفعمة بالحماس للرئيس دونالد ترامب، قبل قمة الناتو، بما وصفه بـ"إجرائه الحاسم" في إيران، بعد أيام من شن الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على منشآتها النووية.

وقال روته إن هذه الخطوة "استثنائية حقا، ولم يجرؤ أحد على القيام بها. إنها تجعلنا أكثر أمانا".

واستهدفت الضربات الأميركية الأحد الماضي مواقع رئيسية في فوردو وأصفهان ونطنز، وجاءت بعد 10 أيام من شن إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق على إيران.

واستهدف الهجوم الإسرائيلي في 13 يونيو/حزيران منشآت نووية إيرانية، وأسفر عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين.

وردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية قبل سريان وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء.

وقال ترامب إن الضربات الأميركية "قضت" على القدرات النووية الإيرانية، وأصر اليوم الأربعاء على أن الضربات أعادت البرنامج النووي للبلاد "عقودا".

وأثارت معلومات استخباراتية أميركية مسربة شكوكا حول الأضرار التي سببتها الضربات الأميركية، قائلة إنها أعادت البرنامج النووي لطهران بضعة أشهر فقط.

ولم يكشف المسؤولون الإيرانيون بعد عن الحجم الدقيق للأضرار الناجمة عن الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية، قال بقائي إنها "تضررت بشدة".