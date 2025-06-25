القسام تعلن استهداف دبابة بعد تنفيذها كمينا آخر مركّبا في خان يونس

أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهدافها دبابة ميركافا جنوبي مدينة خان يونس، وذلك بعد كمين آخر قُتل فيه 4 جنود وأصيب 17 آخرون أقرت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت الكتائب -عبر حسابها على تلغرام- إنها استهدف الدبابة بعبوة شواظ وقذيفة "الياسين 105" بمنطقة الترخيص القديم جنوب خان يونس.

وأمس الثلاثاء، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 4 جنود وإصابة 17 -بعضهم في حالة حرجة- في كمين مركب تعرض له جيش الاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن جنود مفقودين في موقع الكمين بخان يونس، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف تحليقه في الأجواء لإجلاء الجرحى ومحاولة العثور على العسكريين المفقودين.

في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام أمس أن مقاتليها نفذوا كمينا مركبا باستهداف قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في خان يونس.

وقالت الكتائب -عبر تطبيق تلغرام- إن مقاتليها استهدفوا القوة الإسرائيلية داخل منزل جنوب خان يونس بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "آر بي جي" وأوقعوا قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وتأتي التطورات في خان يونس وسط هجمات متواترة للمقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال في جنوب وشمال قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الثلاثاء، أن مقاتليها دمروا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت مبكر اليوم أنها قتلت 3 جنود إسرائيليين في جباليا شمالي القطاع.