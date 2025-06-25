3 شهداء و7 مصابين في عدوان مستوطنين على بلدة قرب رام الله

أفادت الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء باسشتهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في عدوان مستوطنين على بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إحدى الإصابات خطيرة، في حين أكدت كالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة كفر مالك، وأحرقوا مركبات فلسطينية، وسط محاولات من أهالي البلدة والقرى المجاورة التصدي لهم.

وقد وثقت منصات فلسطينية مشاهد تظهر لحظة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص بشكل مباشر على الفلسطينيين أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين على قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله.

لحظة الإعلان عن استشهاد أحد الشبان، خلال تصديه لهجوم المستوطنين بحراسة قوات الاحتلال على قرية كفر مالك برام الله. pic.twitter.com/D1RzKS6yIc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2025

كما أظهرت مشاهد على مواقع التواصل الفلسطينية سيارات الإسعاف تواصل نقل الإصابات من بلدة كفر مالك شرق رام الله، عقب هجوم المستوطنين.

وكانت مصادر محلية أفادت باندلاع حرائق جراء إضرام المستوطنين النار في منازل مأهولة على أطراف قرية كفر مالك، وسط تصدي الشبان للهجوم.

#عاجل | لحظة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص بشكل مباشر على الفلسطينيين أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين على قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/Ho2QUZTl4t — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 25, 2025

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ مستوطنون إسرائيليون 415 اعتداء في الضفة الغربية خلال مايو/ أيار الماضي راوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وفرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

لحظة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص بشكل مباشر على الفلسطينيين أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين على قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/t6vsOTjlSO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 25, 2025

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وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 986 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط حصار أدى إلى مجاعة متفاقمة.