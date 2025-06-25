أردوغان: التوتر بين إيران وإسرائيل عرّض منطقتنا لمخاطر جدية

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مؤكد أن التوتر العسكري الأخير بينهما عرّض المنطقة لمخاطر جدية، داعيا إسرائيل إلى وقف حربها على غزة.

وأوضح أردوغان أنه يأمل أن يتحول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران إلى هدنة دائمة وأن تلتزم به الأطراف به دون شروط "وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم والمساهمة بجدية كي يتحقق السلام في الشرق الأوسط"

وأضاف الرئيس التركي أن حل المشكلات مع إيران "ممكن" من خلال الدبلوماسية والمفاوضات "ومنطقتنا مليئة بالأمثلة إزاء أنه لا يمكن الوصول لأي نتيجة من خلال الحروب والدمار"، داعيا إسرائيل إلى التراجع عن موقفها الذي انتهجته في غزة.

وكان أردوغان شدد أمس على ضرورة أن تتخذ الدول الفاعلة إجراءات ملموسة لوضع حد لما وصفه بـ"جنون" الحرب بين إيران وإسرائيل، محذرا من تبعاتها على المنطقة والعالم.

وقال إن "الخطوات المتهورة التي أقدمت عليها إسرائيل بدءا من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وصولا إلى إيران لا يمكن قبولها"ن مؤكدا أن "تركيا تواصل بحزم موقفها المبدئي الملتزم بالقانون الدولي، والذي يمنح الأولوية للدبلوماسية".

مقاتلات إف-35

وفي شان آخر، قال الرئيس أردوغان اليوم إنه ناقش مسألة شراء تركيا طائرات إف-35 المقاتلة مع نظيره دونالد ترامب، وإن الرئيس الأميركي لديه "نوايا حسنة" في هذا الصدد.

وقال أردوغان لصحفيين في لاهاي بعد قمة لحلف الناتو إنه لم يناقش مع ترامب صفقة إس-400 الروسية باعتبارها "صفقة منتهية".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أنقرة العضو بحلف شمال الأطلسي في 2020 بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، ورفعت اسم تركيا من برنامج طائرات إف-35 التي كانت تشارك في تصنيعها ومن مشتريها.