شاهد.. سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا شرقي الشجاعية

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -اليوم الأربعاء- مشاهد توثق قنص مقاتليها أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة).

وأوضحت السرايا -في مقطع الفيديو- أن عملية القنص استهدفت جنودا إسرائيليين متمركزين في تل المنطار (شرقي الشجاعية).

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة لجنود الاحتلال والاستعدادات الأخيرة لقناص السرايا قبل تنفيذ العملية.

وأظهرت المشاهد إصابة الجندي الإسرائيلي إصابة مباشرة وسقوطه أرضا فورا، وكذلك توثيق لحظة سحبه بعد عملية القنص.

وفي 20 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت سرايا القدس تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي كان يستهدف المدنيين (شرقي حي الشجاعية).

وبعد يومين من هذا الإعلان، بثت السرايا مشاهد توثق استهداف عناصرها قوات وآليات إسرائيلية بقذائف الهاون في المنطقة ذاتها، وقالت إنها كانت تطلق النيران على الفلسطينيين العُزل.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات العسكرية للمقاومة والتي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.