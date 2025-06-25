زيمبابوي تحطم الرقم القياسي بمبيعات التبغ لعام 2025 بأكثر من 300 مليون كيلوغرام

سجلت زيمبابوي إنجازا غير مسبوق في قطاع التبغ، بعد أن تجاوزت مبيعاتها 300 مليون كيلوغرام من أوراق التبغ منذ انطلاق موسم التسويق في مارس/آذار 2025، محققة بذلك أعلى إنتاج في تاريخ البلاد، وفقا لما أعلنته هيئة صناعة وتسويق التبغ.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تخطي الرقم القياسي السابق البالغ 296 مليون كيلوغرام المسجل عام 2023، مما أسهم في تحقيق عائدات تجاوزت مليار دولار للمزارعين، في دفعة قوية للاقتصاد الزراعي الوطني.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة، تشيلساني تساروي، إن هذا الموسم "تاريخي"، مشيدة بجهود جميع الأطراف في سلسلة القيمة الزراعية.

لكنها شددت على ضرورة التحول من التركيز على حجم الإنتاج إلى تعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي، وتحسين دخل المزارعين، وتنويع الأسواق، واعتماد ممارسات زراعية مستدامة بيئيا.

ويتماشى هذا التوجه مع خطة التحول في سلسلة قيمة التبغ التي أطلقتها الحكومة عام 2021، والتي تهدف إلى تحويل القطاع إلى صناعة بقيمة 5 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

ويُعد التبغ أحد أعمدة الاقتصاد الزيمبابوي، إذ يُصدَّر بشكل رئيسي إلى الصين وجنوب أفريقيا، ويوفر مصدر دخل حيويا للمجتمعات الريفية.