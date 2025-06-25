خطيب الأقصى: إجراءات الاحتلال منعت مئات آلاف المصلين من الوصول للمسجد

قال إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن الاحتلال الإسرائيلي استغل أجواء الحرب، سواء المستمرة على غزة أو المواجهة مع إيران لتشديد إجراءات قيوده وتضييقاته على الحرم القدسي مما منع مئات آلاف المصلين من الوصول إليه.

وأوضح الشيخ عكرمة صبري أن إجراءات الاحتلال تأتي ضمن "أطماع إسرائيلية بالمسجد وضمن محاولات سحب الصلاحيات من دائرة الأوقاف الإسلامية؛ باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد"، داعيا لشد الرحال إلى الأقصى بغية حماية المسجد من مخططات الاحتلال.

وأضاف إمام وخطيب الأقصى قائلا "لا توجد دولة في العالم تُغلق أماكن العبادة، إلا سلطات الاحتلال، كونها طامعة في الأقصى، لكن هذه الإجراءات لن تعطي اليهود أي حق في المسجد".

"إغلاق الأقصى والبلدة القديمة إجراء غير قانوني يتعارض مع حرية العبادة".. خطيب الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، يتحدث حول إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى. pic.twitter.com/zCZtsj4qKS — هيئة علماء فلسطين (@palscholars48) June 17, 2025

وقُبيل انتصاف ليل الأحد اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى وفتشت بعض مصلياته المسقوفة وبعض المكاتب، واعتقلت 4 حراس أُفرج عنهم لاحقا، بينما أجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين.

وقال خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري -للجزيرة نت- في تعقيبه على الاقتحام الليلي، إن ما حصل من اقتحام شُرطيّ عسكري للأقصى هو "استباحة لحرمته واعتداء، وشلّ لعمل الحراس الليليين الذين يتْبعون للوقف الإسلامي، وهذه سابقة خطيرة لم تكن تحصل سابقا".

وسبق أن حذر الشيخ عكرمة صبري مرارا من أن الاحتلال يفرض حصارا على القدس، ويمنع المسلمين من الدخول إلى الأقصى، بينما يسمح للمستوطنين بفعل كل ما يريدون في باحات المسجد؛ معربا عن الأسف، لغياب ردود فعل تتناسب مع ما يمر به الأقصى من مخاطر وتحديات.

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ويذكر أن البلدة القديمة في القدس تخضع لحصار مشدد منذ اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران، ويمنع على غير سكانها الدخول إليها، مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى أولى القبلتين.