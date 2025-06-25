حزب الله: إيران حقّقت نصرا مؤزرا

اعتبر حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، أن إيران حققت "نصرا مؤزرا" في الحرب مع إسرائيل، مؤكدا وقوفه الدائم إلى جانبها.

وتوجّه الحزب -في بيان- بالتهنئة إلى إيران بتحقيق ما سماه "النصر الإلهي المؤزر"، مشيدا بهجماتها الصاروخية على إسرائيل، و"بالرد الصاعق على العدوان الأميركي على منشآتها النووية".

وتابع حزب الله أن "ما هذا إلا بداية مرحلة تاريخية جديدة في مواجهة الهيمنة الأميركية والعربدة الصهيونية في المنطقة"، في حين تجمّع مئات من مناصريه أمام مقر السفارة الإيرانية للاحتفال بـ"النصر".

وأكد الحزب -الذي خاض حربا مع إسرائيل استمرّت أكثر من عام، وانتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- "وقوفه الثابت إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا"، رافضا أي "استسلام أو خنوع وتنازل".

🔴 رئيس كتلة الوفاء للمقـ ـاومة النائب محمد رعد من أمام السفارة الإيرانية: – الجمهورية الإسلامية في إيران عصية على التبعية والهيمنة – المعتدي على الجمهورية الإسلامية محتل تدعمه دول تدعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان pic.twitter.com/zhBP6LZqzo — موقع العهد الإخباري (@AlahedAr) June 25, 2025

من جهته، قال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في كلمة إن إيران هي "قوة ردع إقليمية في المنطقة، شاء من شاء وأبى من أبى، وقد أثبتت ذلك بصمودها وثباتها".

وشنت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران الجاري ضربات جوية واسعة على إيران، مستهدفة مواقع نووية وعلماء وقادة عسكريين، في حين ردت إيران بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، مخلفة قتلى وأضرارا مادية بمبانٍ ومركبات.

كما نفّذت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، ضربات على منشآت نووية في إيران هي فوردو وأصفهان ونطنز، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار الثلاثاء.

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والسبت الماضي استهدف الجيش الإسرائيلي ما قال إنه موقع لحزب الله في جنوب لبنان، وسط تحذيرات إسرائيلية للحزب من التدخل في الحرب ضد إيران.